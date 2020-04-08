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Adana'da şahıs maske takmamak için polise direndi

Polislerin maske takma uyarılarına direnen şahıs, virüsün siyonist oyunu olduğunu söyledi.

İHA |
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Adana'da şahıs maske takmamak için polise direndi

Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, polis ekipleri salgına yönelik denetimleri sıklaştırdı.

PARKTA OTURAN GENÇLER EVLERİNE GÖNDERİLDİ

Adana'da ekipler, Bülent Angın Bulvarı'nda bulunan park, kaldırım ve dolmuşları tek tek dolaşarak maskesiz kişilere maske dağıtarak, kontrolü sağlıyor

20 yaş ve altı kişilerin sokağa çıkması yasaklanırken, yasağa rağmen parkta oturan gençler ekipler tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.

Adanalı şahsın şaşırtan maske inadı

MASKE TAKMAMAK İÇİN POLİSE DİRENDİ

Bir vatandaşın maskesiz olduğunu gören ekiplerin uyarısına rağmen maske takmamak için direnen şahıs, virüsün kendisine bir şey yapmayacağını savunarak, virüsün siyonist oyunu olduğunu söyleyerek maske almak istemedi.

Polis, şahsa maskeyi vererek dolmuşlardaki yolcuların maskesi olup olmadığını kontrol etti.

Adana'da şahıs maske takmamak için polise direndi

Adana'da şahıs maske takmamak için polise direndi

Adana'da şahıs maske takmamak için polise direndi

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