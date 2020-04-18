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Adana'da sahra hastanesine inceleme başlatıldı

Adana İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nce kurulduğu ve kullanıma hazır olduğu açıklanan sahra hastanesiyle ilgili inceleme başlattı.

DHA |
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Adana'da sahra hastanesine inceleme başlatıldı

 

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar, 4 Nisan günü, koronavirüs salgınına karşı aldıkları acil eylem planı çerçevesinde, TÜYAP Fuar Alanı'na bin yataklı sahra hastanesi kurduklarını, hastanenin kullanıma hazır olduğunu açıkladı.

KILIÇDAROĞLU DA DUYURDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Başkan Karalar'ın kısa sürede 1000 yataklı 'Sahra Hastanesi' kurduğunu bildirdi. Bu açıklamaların ardından da kentte 'sahra hastanesi' tartışması başladı.

FUAR ALANI ÇIKTI

Adana Valiliği de yaptığı yazılı açıklamayla sahra hastanesi kurulduğu iddia edilen yerin fuar alanı olduğunu, bu alanda 1000 yataklı hastanenin bulunmadığını, gerekli tıbbi donanımların olmaması nedeniyle sağlık hizmeti açısından uygun şartlar taşımadığını belirtti.

İNCELEME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından bugün öğle sonunda sahra hastanesi kurulduğu açıklanan TÜYAP Fuar Alanı'nda inceleme gerçekleştirildi. İnceleme sırasında söz konusu binaya CHP milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, Burhanettin Bulut ve Orhan Sümer geldi.

Ayrıca ekiplerin incelemesi sırasında Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşlerinden Sorumlu Başkan Danışmanı Uzm. Dr. Rıza Mete de ekiplere eşlik etti. Ekipler, yaklaşık bir saat boyunca içerideki donanımın yeterli olup, olmadığı ve sahra hastanesi şartlarını taşıyıp taşımadığını inceledi ve daha sonra binadan ayrıldı.

İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "Şu anda sahra hastanesi hakkında bir mühürleme kararı olmadı. Yetkililer incelemelerini tamamladılar ve değerlendirmelerini yapacaklar. Dünyada sahra hastanesinin nasıl olması gerektiğinin örnekleri açıktır. Bunun internetten dahi öğrenebilirsiniz. Burası Adana Büyükşehir Belediyesi'nin hastalığa karşı aldığı bir önlem çalışmasıdır" diye konuştu.

Adana'da 'sahra hastanesi' tartışması sürüyor; İnceleme başlatıldı -1

Adana'da 'sahra hastanesi' tartışması sürüyor; İnceleme başlatıldı -2

Adana'da 'sahra hastanesi' tartışması sürüyor; İnceleme başlatıldı -3

Adana'da 'sahra hastanesi' tartışması sürüyor; İnceleme başlatıldı -4

Adana'da 'sahra hastanesi' tartışması sürüyor; İnceleme başlatıldı -5

Adana'da 'sahra hastanesi' tartışması sürüyor; İnceleme başlatıldı -6

Adana'da 'sahra hastanesi' tartışması sürüyor; İnceleme başlatıldı -7

Adana'da 'sahra hastanesi' tartışması sürüyor; İnceleme başlatıldı -8

Adana'da 'sahra hastanesi' tartışması sürüyor; İnceleme başlatıldı -9

Adana'da 'sahra hastanesi' tartışması sürüyor; İnceleme başlatıldı -10

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