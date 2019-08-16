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Adana'da sahte bir bekçi polisten kaçamadı

Bekçilik sınavına giren ancak kazanamayan bir kişi, bekçi kıyafeti giyip ruhsatsız silahını da beline taktı. Sahte bekçi, arkadaşıyla birlikte gezerken, polise yakalandı. Şahıslar, serbest kaldı.

İHA | 16.08.2019 - 15:03..
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Adana'nın Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Araştırma ekipleri devriye görevi yaparken, bir akaryakıt istasyonuna uğradı. Polis, burada otomobil içinde bulunan biri bekçi kıyafetli iki kişiden şüphelendi.

ASAYİŞ DURUMA EL ATTI

Ekipler, şahsın sahte bekçi olabileceğini düşünerek olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen asayiş ekipleri, üzerinde bekçi kıyafeti olan Baran Y. (22) ile Onur A.'nın (18) yanına gitti.

Adana'da sahte bir bekçi polisten kaçamadı

"SİCİL BİLMİYORUM"

Polis Baran Y.'ye "nerede görev yapıyorsun" diye sordu. Baran Y. polise, Rüzgarlı Tepe'de görev yaptığını söyledi. Polis bunun üzerine şahsa sicilini sorunca Baran Y., "Sicil ne ağabey, ben sicil bilmem" diye yanıt verince polis, bekçi kimliğini istedi. Ancak Baran Y. onu da gösteremeyince, polis iki şahsı otomobilden indirip arama yaptı.

Adana'da 'sahte bekçi' polise yakalandı İZLE

BEKÇİLİK HAYALI OLMADIĞI İÇİN BU YOLU SEÇMİŞ

Yapılan aramada Baran Y.'nin üzeriden ruhsatsız silah ve kelepçe, Onur A.'nın üzerinden ise kuru sıkı tabanca çıktı. Polis iki şahsı da gözaltına alıp, emniyete götürdü. Bekçi kıyafetli Baran Y. ifadesinde, daha önce bekçilik sınavına girdiğini, en büyük hayalinin bekçi olmak olduğunu ancak sınavı kazanamadığını, bekçi kıyafetini de o zaman aldığını söyledi. Baran Y., "Bugün de ruhsatsız tabancamı yanıma aldım onu yakalatmamak için bekçi kıyafetimi giydim." dedi.

SERBEST KALDILAR

Baran Y. ifadesi alındıktan sonra "kamu görevini usulsüz üstlenme ve ruhsatsız silah bulundurma" diğer şahıs da "kuru sıkı tabanca" bulundurmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlılar serbest kaldı.

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