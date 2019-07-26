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Adana'da sahte para operasyonu

Seyhan ilçesinde sahte parayla iki klima alan 3 kişinin evine baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında 600 lira sahte para ile iki sahte bilezik ele geçirildi.

İHA | 26.07.2019 - 09:15..
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Bir iş hanına giden Ali Can T., sevgilisi Sebiha Ü. ve arkadaşı Gözde Gülizar A. K., ikinci el eşya satan bir iş yerine girdi.

MAĞAZAYA GİRDİLER

Daha önce de Hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ve fuhuş gibi suçlardan kaydı bulunan zanlılar, klima almak istediklerini söyleyerek mağazaya girdiler.

2 BİN 400 LİRA SAHTE PARAYLA İKİ KLİMA ALDILAR

İki klima satın alan zanlılar 2 bin 400 lira sahte parayı Suriye uyruklu H.A.’ya verdi. Klimaları bir taksiye yükleyen şüpheliler parayı verdikten sonra iş yerinden ayrıldı.

Adana'da sahte para operasyonu

ZANLILARIN VERDİĞİ PARAYI İNCELEYİNCE ANLADI

Suriyeli iş yeri sahibi H.A. sattığı klimaların parasını inceleyince paraların sahte olduğunu anlayarak polise haber verdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri iş yeri güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.

ZANLILAR YAKALANDI

Polisin kendilerini aradığından haberi olmayan zanlılar sahte 200 lirayla bir marketten sigara aldıktan sonra para üstü olan 185 lirayı ceplerine koydu. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüpheliler, Mafesığmaz Mahallesi’ndeki evde yakalandı.

Adana'da sahte para operasyonu

EVDE 600 LİRA 2 SAHTE BİLEZİK BULUNDU

Polis zanlıları gözaltına alırken evde de arama yaptı. Yapılan aramada 600 lira sahte para ile 2 sahte bilezik bulundu. Klimaları sahibine teslim eden polis, zanlıları sorgulamaya başladı.

ZANLILAR TUTUKLANDI

Paraların sahte olduğunu kabul eden zanlılardan suçu birbirinin üzerine attı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra hakim karşısına çıkan zanlılar sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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