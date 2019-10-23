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Adana'da sahte para şebekesi çökertildi

İstanbul'dan Adana'ya getirttikleri sahte parayı yüzde 30 kar payı ile piyasaya süren çete yakalandı. Çeteyi baba ile elektrik elektronik mühendisi oğlunun yönettiği ortaya çıktı.

İHA | 23.10.2019 - 12:33..
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Adana'da kalpazan çetesi çökertildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine harekete geçti.

Adana'da sahte para şebekesi çökertildi

KAR PAYI İLE ATTILAR

Polis bu ihbar üzerine savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlattı. Bu takip sonucunda iddiaya göre Ahmet K. ile oğlu Bedirhan K.’nın kurduğu şebekenin İstanbul’dan temin ettikleri sahte paraları Adana’ya getirdiği yüzde 20-30 kar payı ile sattığı tespit edildi.

Baba ve oğluna paraların satımında Abdullah H.’nin yardım ettiği bin liralık sahte parayı 200 ya da 300 liraya satarak piyasaya sürdüğü belirledi.

Adana'da sahte para şebekesi çökertildi

5 TUTUKLAMA

Polis bu tespitleri yaparken operasyon kapsamında takip edilen 11 kişiyi de piyasaya sahte para sürerken ara operasyonlarla yakaladı. Bu zanlılardan 90 bin lira ve 2 bin 200 sahte dolar ele geçirildi. Ara operasyonlarda yakalanan 11 zanlıdan 5’i tutuklandı.

Ara operasyonlar dışında diğer zanlıları takibe devam eden polis, 3 aylık takibin sonunda 22 Ekim günü Adana ve Antalya’da şebekeye operasyon yaptı. Yaklaşık 25 adrese eş zamanlı 250 polisle baskın yapan polis 18 zanlıyı gözaltına aldı.

Adana'da sahte para şebekesi çökertildi

ASMA TAVANDAN 20 BİN LİRA ÇIKTI

Polis operasyonda özellikle baba ve oğlun evinde detaylı arama yaptı. Banyodaki asma tavandaki gizli bölmede sahte 20 bin lira para ele geçirildi.

MÜHENDİS ÇIKTI

Ayrıca operasyonda gözaltına alınan oğul Bedirhan K.’nın bir üniversitenin elektrik elektronik mühendisliği bölümünden mezun olduğu ancak bu işi yapmayarak babasıyla birlikte piyasaya sahte para sürdüğü öne sürüldü.

Zanlılar gözaltına alınarak emniyete getirilip sorguya alındı. Zanlıların ilk sorgusunda suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Ayrıca polis operasyon kapmasında 4 zanlıyı daha arıyor.

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