Adana'da satırlı saldırgan 3 kişiyi yaraladı

Adana'da merkez Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı Seyhan Baraj Gölü kıyısında satırlı saldırgan vakası meydana geldi.

Kaldırımda oturup, içki içen 3 kişiye arkalarından yaklaşan Mustafa A., iddiaya göre elindeki satırla saldırdı. Henüz bilinmeyen bir nedenle saldırdığı 3 kişiyi satırla çeşitli yerlerinden yaralayan şüpheli, arbede sırasında kendisi de başından yaralandı.

POLİSE TESLİM OLDU

Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Polislerin geldiğini fark eden Mustafa A., elindeki satırı göle atıp, teslim oldu. Polis aracına bindirilen şüpheli, esas mağdurun kendisi olduğunu söyleyip, saldırdığı kişilere ölüm tehditlerinde bulundu.

Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılardan biri hastaneye kaldırılırken, diğer ikisi ise ayakta tedavi edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.





