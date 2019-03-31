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Adana'da seçim kavgası

Merkez Seyhan ilçesindeki bir okulda vatandaşlar arasında çıkan kavgaya polis havaya ateş açarak müdahale etti. Kavgada bir kişi hafif yaralandı.

AA | 31.03.2019 - 15:06..
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Malatya'da meydana gelen ölümlü seçim kavgasından sonra Adana'da da kavga meydana geldi. Merkez Seyhan ilçesindeki bir okula oy kullanmak için gelen vatandaşlar arasında kavga çıktı.

Polisler olaya havaya ateş açarak müdahale ederken bir kişi yaralandı, iki kişi ise gözaltına alındı.

Adana'da seçim kavgası

SANDIK BAŞINDA KAVGA

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi'ndeki Adana Erkek Lisesi'ne oy kullanmak için gelen vatandaşlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Adana'da seçim kavgası

Tartışmanın büyümesi nedeniyle çıkan kavgaya okulda görevli polisler müdahale etti. Bir kişinin darp sonucu hafif yaralandığı kavgayı polis ekipleri havaya ateş ederek sonlandırdı.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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