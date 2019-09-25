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Adana'da şehir hastanesinde sıra gecesi

Gündüz vakti şehir hastanesinde işlerinin başında olması gereken sağlık görevlileri, sıra gecesi düzenleyince ağır eleştirilerin hedefi oldu.

Haber Merkezi | 25.09.2019 - 00:18..
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Adana'da şehir hastanesinde sıra gecesi

Bir sağlık kurumunda olmaması gereken şaşırtıcı görüntüler yaşandı..

Adana Şehir Hastanesi’nde yöneticiler ile personel, gündüz vakti kendi aralarında sıra gecesi düzenlendi.

Düzenlenen eğlencede tabiri caizse personel, eğlencenin dibine vurdu..

ADANA TABİP ODASI KINADI

Adana Tabip Odası yönetim kurulu üyesi Dr.  Ali İhsan Ökten, sosyal medya hesabından, sıra gecesi görüntülerini eleştirerek “Şehir hastaneleri AVM gibi derken buna bir de eğlence mekanı özelliği eklendi..” eleştirisinde bulundu..

Adana'da şehir hastanesinde sıra gecesi VİDEO

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