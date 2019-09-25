Adana'da şehir hastanesinde sıra gecesi

İnsan kaçakçılığına karşı yapılan operasyonlarda, 180 kaçak göçmen ile 13 organizatör yakalandı.

Şanlıurfa’nın Suriye ile sınır ilçesi olan Ceylanpınar’a askeri birlikler sevk edildi.

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Bakırköy’de lüks bir sitede korkutan yangın

Lüks bir sitenin içerisindeki 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilirken, site sakinleri ise yağmurun altında bekledi.