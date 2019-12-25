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Adana'da sel felaketi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, yaşanan sel krizini masadan yönetmedi, sahaya indi halkın yanında durdu.

İHA | 25.12.2019 - 23:00..
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Adana'da sel felaketi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’da iki gündür süren yoğur yağış nedeniyle evlerini, iş yerlerini su basan vatandaşların sorunlarını en aza indirmek için, ASKİ çalışanlarıyla birlikte gece boyunca çalıştı.

Adana'da sel felaketi

BELEDİYE BAŞKANI BİZZAT KATILDI

Yüreğir’de su basan mahallelerde incelemelerde bulunan ve su tahliyesi ile kurtarma operasyonlarına bizzat katılan Başkan Zeydan Karalar, sabaha kadar felaketten etkilenen vatandaşların yanında oldu, sorunlarıyla ilgilendi. Yaşlı bir vatandaşın ve çok sayıda mağdur insanın su baskını nedeniyle mahsur kaldığı evlerinden kurtarılması operasyonlarına bizzat katıldı.

Adana'da sel felaketi

KARALAR: "ADANA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİ"

Sadece PTT Evleri Mahallesi’nde evlerinde mahsur kalan 75 vatandaş kurtarıldı.

Başkan Zeydan Karalar, “Tam bir felaket yaşanıyor Adana’da. Metrekareye 253 kilogram yağmur düşüyor. Bu miktar olağanüstü ve bununla baş etmek mümkün değil. PTT Evleri’ndeyiz ve Boş Dere diye tabir ettiğimiz yer yağmur suyuyla doldu ve dere taştı. Hiç böyle bir şey görmedi Adana. Dereler dolup taşıyor ve evlere su basıyor. Ekiplerimizin tamamı teyakkuzda” dedi.

Adana'da sel felaketi

"BU GECE EVE GİTMİYORUM"

Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:

“Adanamız iki gündür doğal afet boyutuna varan bir yağmurla karşı karşıya. Bütün müdürlerimiz ve ASKİ çalışanlarına uyumamaları yönünde talimat verdim. Ben de gece boyunca şehrimizi gezdim, incelemelerde bulundum. Afete maruz kalan mahallelerimize bir bir gidip müdahale ediyorum.

Elbette bu altyapı sorunu henüz yeni seçilen bizden kaynaklanmıyor ancak ben çözmek için var gücümle çalışıyorum ve çalışmaya devam edeceğim. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Bu gece eve gitmiyorum”

Adana'da sel felaketi

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