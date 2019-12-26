Adana'da selin hasarı ortaya çıktı

Adana'da 4 gündür yağan yağmur etkisini biraz azaltınca selin hasarı da ortaya çıktı.

Kürkçüler Cezaevi'nden tahliye olduğu gün kendisini almaya gelen 4 kişiyle birlikte sel sularına kapılıp, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte Can-Kur ekipleri tarafından sazlıklara tutunmuş halde bulunan şahısların da otomobilleri, hurdaya dönmüş halde derede bulundu.

HEPSİ HURDAYA DÖNDÜ

Aynı yerde sel sularına kapılan başka bir otomobil de hurdaya dönmüş halde bulundu. Bölge balçık içinde olduğu için otomobiller çıkarılamadı. Sel suları sadece otomobilleri değil, tarlaları da sular içinde bıraktı.

BALÇIKTAN ÇIKARILAMADI

Cezaevinin hemen yan tarafındaki tarlanın sahibi Sedat Kara, aşırı yağmur nedeniyle ektiği patates tarlasının tamamen su altında kaldığını ve yaklaşık 400 bin liralık zararı olduğunu söyledi. Kara, derede iki araç olduğunu, akşam cezaevinden çıkan bir kişi ile vatandaşın araçlarının olduğunu ancak araçların hala alınamadığını da belirtti.