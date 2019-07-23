taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6975
Euro
6.3803
Altın
1416.32
Borsa
101088.73
Gram Altın
259.225

Adana’da Seyhan Nehri'nde kadın cesedi bulundu

Nehir kenarındaki parkurda yürüyüş yapan vatandaş cesedi fark etti.

İHA | 23.07.2019 - 09:01..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Adana’da sabah erken saatlerde Seyhan Nehri'nde bir kadın cesedi bulundu.

CESEDİ VATANDAŞ FARK ETTİ

Seyhan Nehri yanında bulunan Yaşar Kemal yürüyüş parkurunda spor yapan vatandaşlar su içerisinde ceset olduğunu fark etti.

Bunun üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri nehrin kıyısında kadın çantası buldu. Çanta içerisinde S.D.'ye (51) ait kimlik bulundu.

Adana’da Seyhan Nehri'nde kadın cesedi bulundu

CANSIZ BEDENİ SUDAN ÇIKARILDI

Sualtı polisi ise kadının cansız bedenini sudan çıkarttı.

Kadının cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana’da Seyhan Nehri'nde kadın cesedi bulundu

VATANDAŞLAR MERAKLA İZLEDİ

Öte yandan, yürüyüş parkurundaki vatandaşlar merakla su içerisinde bulunan cesedi izlemesi dikkat çekti.

Adana’da Seyhan Nehri'nde kadın cesedi bulundu

Adana’da Seyhan Nehri'nde kadın cesedi bulundu

Adana’da Seyhan Nehri'nde kadın cesedi bulundu

Adana’da Seyhan Nehri'nde kadın cesedi bulundu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Türkiye'nin füzelerinin anahtarı ABD'de olacaktı'

'Türkiye'nin füzelerinin anahtarı ABD'de olacaktı'

105
Fenerbahçe Elif Elmas'ı resmen açıkladı

Fenerbahçe Elif Elmas'ı resmen açıkladı

68
Ehliyet kursu fiyatlarına yapılan zam başvuruları etkiledi

Ehliyet kursu fiyatlarına yapılan zam başvuruları etkiledi

215
Edirne esnafını gurbetçiler sevindirdi

Edirne esnafını gurbetçiler sevindirdi

31
34 yıl önce Tamer Karadağlı

34 yıl önce Tamer Karadağlı

6
Serenay Sarıkaya'dan ev pozları

Serenay Sarıkaya'dan ev pozları

10
ABD'de polisten Demokrat kadın vekile: Mermi istiyor

ABD'de polisten Demokrat kadın vekile: Mermi istiyor

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir