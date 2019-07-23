Adana’da Seyhan Nehri'nde kadın cesedi bulundu

Theresa May'in yerine gelecek ismin, en güçlü aday eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın olacağı belirtiliyor.

İngiltere'nin yeni başbakanı belli oluyor

Nehir kenarındaki parkurda yürüyüş yapan vatandaş cesedi fark etti.

Önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bu sabah sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle yapılmadı.

Kapadokya’da balon turları bugün için iptal edildi

Kentte yaşayan bir kişinin bahçesinde Hint Keneviri serası kurarken, komşusunun da bahçesine ektiği kenevirleri sarmaşıkla gizlediği ortaya çıktı.

Kurban Bayramı'nı Suriye'de geçirmek isteyen mültecilerin yolculuğu başladı. Suriyelilerin dönüş için son tarih 31 Aralık 2019.

Suriyeliler Kurban Bayramı için ülkelerine gidiyor

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Adana'da Afganistan uyruklu 99 mülteci sınır dışı edildi

Ülkelerindeki savaştan kaçıp kaçak yollarla Türkiye'ye gelen Afganistan uyruklu 99 göçmene bir de 359 bin lira para cezası kesildi.