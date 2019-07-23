Adana’da Seyhan Nehri'nde kadın cesedi bulundu

Adana’da sabah erken saatlerde Seyhan Nehri'nde bir kadın cesedi bulundu.
CESEDİ VATANDAŞ FARK ETTİ
Seyhan Nehri yanında bulunan Yaşar Kemal yürüyüş parkurunda spor yapan vatandaşlar su içerisinde ceset olduğunu fark etti.
Bunun üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri nehrin kıyısında kadın çantası buldu. Çanta içerisinde S.D.'ye (51) ait kimlik bulundu.
CANSIZ BEDENİ SUDAN ÇIKARILDI
Sualtı polisi ise kadının cansız bedenini sudan çıkarttı.
Kadının cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
VATANDAŞLAR MERAKLA İZLEDİ
Öte yandan, yürüyüş parkurundaki vatandaşlar merakla su içerisinde bulunan cesedi izlemesi dikkat çekti.