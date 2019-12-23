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Adana'da seyir halindeki araca silahlı saldırı: 2 ölü

Adana’da araç ile seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan 2 arkadaş yaşamını yitirdi.

İHA | 23.12.2019 - 06:55..
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Adana'nın Yumurtalık ilçesi Kemal Paşa Mahallesi'nde, 2 çocuk babası Bülent Mamak (40), bakkal dükkanı işleten arkadaşı iki çocuk babası Murat Gökler (46) ile 01 GF 100 plakalı araç ile seyir halindeydi.

2 ARKADAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Plakası belirlenemeyen şahıslar, Bülent Mamak ve Murat Gökler'in önünü keserek silahlı saldırı gerçekleştirdi. Çok sayıda mermi isabet eden Bülent Mamak olay yerinde, ağır yaralanan Murat Gökler ise ambulansla kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Polis zanlıları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Adana'da seyir halindeki araca silahlı saldırı: 2 ölü

Adana'da seyir halindeki araca silahlı saldırı: 2 ölü

Adana'da seyir halindeki araca silahlı saldırı: 2 ölü

Adana'da seyir halindeki araca silahlı saldırı: 2 ölü

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