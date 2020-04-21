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Adana'da silahla yaralama şüphelisi 4 kişi yakalandı

Alacak verecek meselesi yüzünden bir kişiyi silahla yaralayan 4 kişi yakalanarak, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

AA |
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Adana'da silahla yaralama şüphelisi 4 kişi yakalandı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde yolda yürüyen Beytullah P.'ye (42), bir otomobilden tabancayla ateş edildi.

Beytullah P. bacağından yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

KAÇAN KİŞİLERİN ARACINA AİT PLAKA BULUNDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin ilk müdahelesiyle yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü  Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada olayda kullanılan aracın plakasını tespit etti.

Adana'da silahla yaralama şüphelisi 4 kişi yakalandı ViDEO

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, O.E. adına kiralandığını belirlediği aracın Karaisalı ilçesi yönüne gittiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, aracı yolda durdurup içindeki şüpheliler O.E, P.A.S. ve T.N.'yi gözaltına alırken, olaya karıştığı belirlen E.O.'yu da Karaisalı ilçesinde yakaladı.

Olayda kullanılan tabanca ise ilçedeki ormanlık alanda toprağa gömülü olarak bulundu.

Adana'da silahla yaralama şüphelisi 4 kişi yakalandı

ZANLILAR TUTUKLANDI

Zanlılardan E.O.'nun, alacak verecek meselesi nedeniyle arasında anlaşmazlık bulunduğu söylenen Beytullah P.'yi arkadaşlarıyla iki gün boyunca takip ettiği belirlendi.

Başka bir suçtan da hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlenen zanlı E.O. ile diğer 3 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Adana'da silahla yaralama şüphelisi 4 kişi yakalandı

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