Adana'da silahla yaralama şüphelisi 4 kişi yakalandı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde yolda yürüyen Beytullah P.'ye (42), bir otomobilden tabancayla ateş edildi.
Beytullah P. bacağından yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.
KAÇAN KİŞİLERİN ARACINA AİT PLAKA BULUNDU
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin ilk müdahelesiyle yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada olayda kullanılan aracın plakasını tespit etti.
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4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, O.E. adına kiralandığını belirlediği aracın Karaisalı ilçesi yönüne gittiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, aracı yolda durdurup içindeki şüpheliler O.E, P.A.S. ve T.N.'yi gözaltına alırken, olaya karıştığı belirlen E.O.'yu da Karaisalı ilçesinde yakaladı.
Olayda kullanılan tabanca ise ilçedeki ormanlık alanda toprağa gömülü olarak bulundu.
ZANLILAR TUTUKLANDI
Zanlılardan E.O.'nun, alacak verecek meselesi nedeniyle arasında anlaşmazlık bulunduğu söylenen Beytullah P.'yi arkadaşlarıyla iki gün boyunca takip ettiği belirlendi.
Başka bir suçtan da hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlenen zanlı E.O. ile diğer 3 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.