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Adana'da silahlı kavga:1 kişi yaralı

Kavga ettiği kişi ya da kişilerce tabancayla sırtından vurulan Ramazan Eren, ağır yaralandı.

DHA | 28.03.2019 - 03:14..
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde, boş bir arazide kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kavga ettikleri Ramazan Eren'e tabancayla ateş açarak kaçtı. Sırtına isabet eden kurşun ile ağır yaralanan Eren, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ya da şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Adana'da silahlı kavga:1 kişi yaralı

DURUMU AĞIR

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Eren, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana'da silahlı kavga:1 kişi yaralı

Tedaviye alınan Eren'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan buldu. 
Şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 


Adana'da silahlı kavga:1 kişi yaralı

Adana'da silahlı kavga:1 kişi yaralı

Adana'da silahlı kavga:1 kişi yaralı

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