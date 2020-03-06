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Adana'da işe giderken başından vuruldu

İşe giderken kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından vurulan adam hayatını kaybetti.

DHA | 06.03.2020 - 09:06..
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışan Hasan Erdemci, sabah işe gitmek için evden çıktı.

Evinden birkaç yüz metre uzaklaşan Erdemci, sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı.

Adana'da işe giderken başından vuruldu

HAYATINI KAYBETTİ

Başından vurulan Erdemci, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Erdemli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da işe giderken başından vuruldu

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