Adana'da işe giderken başından vuruldu

Çekirge yiyen Eda Taşpınar, tadını çok beğendiğini söyledi.

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Cenk Tosun'dan sakatlık açıklaması

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, Crystal Palace'ın sözleşmesini feshettiği Cenk Tosun'un kulübe geri döndüğünü duyurdu. Cenk de yaptığı açıklamada, daha güçlü döneceğinin mesajını verdi.