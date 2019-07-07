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Adana'da siyanür içtim diyen şahıs alkollü çıktı

Siyanür içtiğini söyleyerek ihbarda bulunan kişinin, özel kıyafet giyen AFAD ekibi tarafından yapılan kontrolünde alkollü olduğu tespit edildi.

AA | 07.07.2019 - 08:54..
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Adana'nın Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'nde bir kişi, sağlık ekiplerini arayıp siyanür içtiğini belirterek yardım istedi.

AFAD YETKİLİLERİ UYARIDA BULUNDU

Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.B'nin siyanür içmiş olabileceğini değerlendiren ekipler, durumu Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkililerine bildirdi.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, H.B'nin bulunduğu yeri terk etmemesi ve çevredekilere yaklaşmaması uyarısında bulunarak güvenli alan oluşturdu.

ALKOL ALDIĞI TESPİT EDİLDİ

Kimyasal maddelere karşı korunaklı kıyafet giyen AFAD görevlisi, ölçüm cihazıyla yaptığı kontrolde H.B'nin alkol aldığını tespit etti.

Adana'da siyanür içtim diyen şahıs alkollü çıktı

EVİNE GÖNDERDİLER

Olay yerine yakın bir yerde oturduğu belirlenen H.B, evine gönderildi.Adana'da siyanür içtim diyen şahıs alkollü çıktı

Adana'da siyanür içtim diyen şahıs alkollü çıktı

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