Adana'da siyanür içtim diyen şahıs alkollü çıktı

Adana'nın Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'nde bir kişi, sağlık ekiplerini arayıp siyanür içtiğini belirterek yardım istedi.
AFAD YETKİLİLERİ UYARIDA BULUNDU
Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.B'nin siyanür içmiş olabileceğini değerlendiren ekipler, durumu Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkililerine bildirdi.
Olay yerine gelen AFAD ekipleri, H.B'nin bulunduğu yeri terk etmemesi ve çevredekilere yaklaşmaması uyarısında bulunarak güvenli alan oluşturdu.
ALKOL ALDIĞI TESPİT EDİLDİ
Kimyasal maddelere karşı korunaklı kıyafet giyen AFAD görevlisi, ölçüm cihazıyla yaptığı kontrolde H.B'nin alkol aldığını tespit etti.
EVİNE GÖNDERDİLER
Olay yerine yakın bir yerde oturduğu belirlenen H.B, evine gönderildi.