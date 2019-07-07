Adana'da siyanür içtim diyen şahıs alkollü çıktı

1 Dünyanın en zengini Jeff Bezos boşandı Amazon'un kurucusu ve sahibi Jeff Bezos ve MacKenzie Bezos'un boşanma işlemlerinin 38 milyar dolarlık bir anlaşmayla tamamladıkları bildirildi.

2 Aleyna Tilki ile Emrah Karaduman barıştı Aleyna Tilki ile Emrah Karaduman arasındaki buzlar eridi. İkili önceki gün Nişantaşı’nda objektife yakalandı.

3 Yunanistan sandık başında Erken seçime giden Yunanistan'da anketler; Çipras'ın yeniden seçilemeyeceğini öngörüyor.

4 Kagawa, Beşiktaş'a dönüyor Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Kagawa, yeniden siyah-beyazlı ekibe dönmeye yakın.

5 Kişi başı poşet kullanım sayısı 10 oldu Plastik poşetlerin ücretlendirilmesiyle, kişi başı aylık poşet kullanımı 35'ten 10'a kadar düşerken, poşetlerin yerini de bez çantalar aldı.

6 Cinsel ilişkiye girerken balkondan düşüp can verdi St. Petersburg'da bir balkonda cinsel ilişkiye giren bir adam ve kadın dengelerini kaybederek yuvarlandı ve dokuzuncu kattan düştü. Kadının yarı çıplak cansız bedeni bulunurken, adam aranıyor.