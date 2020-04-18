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Adana’da soğan hasadı sürüyor

31 ilde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen Adana’da çiftçiler ve tarım işçileri, sabahın erken saatlerinde tarlaya gelip ekmek paraları için hasada başladı.

İHA |
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Adana’da soğan hasadı sürüyor

Verimli arazilerin bulunduğu Adana’da 31 ilde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen yasak kapsamının dışında tutulan ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden kente gelen tarım işçileri soğan hasadı için erken saatlerden itibaren tarlalarda çalışmaya başladı.

Kurumuş soğanların sökümünü yapıp çuvallara dolduran işçilerin soğanları elcileri tarafından sayılarak kamyonlara yüklenip satışa hazır hale getiriliyor.

Bu soğanlar daha sonra talebe göre Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

“SOĞAN İHRAÇ EDİLMEZSE ÇİFTÇİNİN ELİNDE KALACAK”

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, il genelinde yaklaşık 33 bin dönüm alanda soğan ekildiğini hatırlatarak, dönüm başına da 3-4 ton verim alınabileceğini söyledi.

Herkes evinde tarım işçileri soğan tarlasında İZLE

Doğan, koronavirüs nedeniyle sınır kapılarının kapalı olduğu için soğanın yurt dışına çıkamadığını ancak soğanın ihracatı için devletin izin vermesi gerektiğini vurgulayarak, “Taze soğanlar piyasaya girdi. Fiyatlarda 2 ile 2 buçuk lira arasında fiyatları değişmekte. Eğer ihracat yapılmazsa fiyatlar daha da aşağı düşecektir. Halen depolarımızda kuru soğanlarımız var. Devletimizden bizler bir an önce soğan ihracatının açılmasını istiyoruz. Eğer bu soğanlar yurt dışına gitmezse inanın iç piyasada fazla olacaktır. Eğer yurt dışına gitmezse bu soğanlar çiftçilerimizin elinde kalacaktır.” ifadelerini kullandı.

Adana’da soğan hasadı sürüyor

“SAĞLIK NE KADAR ÖNEMLİYSE TARIMDA O KADAR ÖNEMLİ”

31 ilde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen, yasak kapsamının dışında tutulan çiftçi ve tarım işçilerine de değinen Başkan Doğan, “Geçen hafta sokağa çıkma yasağı olduğunda çiftçilerimizin bir kısmı acil ekim, dikim ve fideleri için arazide kaldı. Bu yasakta ise bakanlığımız çiftçilerimizi sokağa çıkma yasağından muaf tutunca, çiftçilerimiz çok sevindi. Şu an Adana bölgesinde hasat, ekim, dikim ve çapalama devam etmekte. Çiftçilerimiz ve mevsimlik tarım işçileri, bundan memnun. Çiftçilerimiz zarar etmeyecekler en azından. Çiftçilerimiz muaf olmasa üretim durur, üretim olmazsa hayat durur ve kıtlığa kadar gider. Sağlık ne kadar önemliyse, tarım da o kadar önemlidir.” şeklinde konuştu.

Adana’da soğan hasadı sürüyor

“REKOLTE İYİ”

Soğanda rekoltenin iyi olacağını vurgulayan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Havalar bu sene iyi gitti. Çiftçilerimizde ilaçlamayı bu sene daha az yaptı. Eğer soğan erken sökülmeseydi, dönüm başına 1 ile 1 buçuk ton daha fazla verim alınabilirdi. Eğer soğanın hasadını geciktirirseniz, soğanlar büyür ve lokantalar kapalı olduğu için soğanlar elde kalır. Bir an önce yurt dışına ihracat izni getirilirse, büyük soğanlar oralara gönderilecektir.” diye konuştu.

Adana’da soğan hasadı sürüyor

TARIM İŞÇİLERİ MEMNUN

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin üretimde aksaklık yaşanmaması için tarımsal ve hayvansal faaliyetlerde bulunan çiftçinin, üreticinin ve gıda sektöründe çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasıysa günlük para kazanan tarım işçilerini sevindirdi.

Tarım işçilerinden Emine Yuşah, “Allah razı olsun devlet izin verdi çalışıyoruz. Çalışmazsak ne yaparız. İşimiz yok, mesleğimiz yok.” diye konuştu.

Adana’da soğan hasadı sürüyor

“250-300 İŞÇİ ÇALIŞIYOR”

Bir başka işçi Ahmet Fırat ise 250-300 işçinin tarlada olduğunu belirterek, “Bugün sokağa çıkmak yasak ama tarım işçilerine serbest. Bizler de tarım işçileri olarak Türkiye ekonomisinde bulunmak istiyoruz. Zararına da olsa mal kaldırıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eğer devlet hiç izin vermezse, mahsuller tarlada kalır. 250-300 işçi olarak çalışıyoruz. İzin verilmese eğer herkes evlerinde aç kalacak.” ifadelerini kullandı.

Adana’da soğan hasadı sürüyor

Adana’da soğan hasadı sürüyor

Adana’da soğan hasadı sürüyor

Adana’da soğan hasadı sürüyor

Adana’da soğan hasadı sürüyor

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