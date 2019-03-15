Adana'da 'sokak çetesi' operasyonu: 11 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince kent merkezinde suç örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı.

NAMLULU SİLAHLARLA ÖNLEM ALINDI

Şüphelilerin bulunduğu adresleri tespit eden ekipler, kent merkezindeki 19 adrese şafak vakti özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon düzenledi. Baskın sırasında şüphelilerin kaçma ihtimaline karşın ekipler, evlerin çevresinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

196 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Zanlılara ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 5 pompalı tüfek, bir tek kırma tüfek, bir tabanca ve 196 uyuşturucu hap ele geçirildi. Silahla tehdit, mala zarar verme ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçlarına karıştığı iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.