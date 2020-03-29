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Adana'da sokak köpekleri 11 oğlağı telef etti

Olay güvenlik güçlerine bildirilirken, oğlakların sahibi sabahın erken saatlerinde köpek sesine uyandığını ancak yetişemediğini söyledi.

AA | 29.03.2020 - 15:59..
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Adana'nın Kozan ilçesi Ağlıboğaz Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Akkurt'un evinin bahçesindeki ağıla giren köpekler, 11 keçi yavrusunu parçaladı.

Akkurt, sabahın erken saatlerinde köpek seslerine uyandığını söyledi.

Adana'da sokak köpekleri 11 oğlağı telef etti

SAHİBİ YETİŞEMEDİ

Ağılına sokak köpeklerinin girdiğini gördüğünü belirten Akkurt, "Koşarak ağıla geldim. Köpekler beni görünce tel örgüden atlayarak uzaklaştı. Oğlaklar yerde yatıyordu. Köpekler, hayvanları karınlarından parçalamış. Hayvanlarım, köpeklerin saldırısı sonucu telef oldu." diye konuştu.

Adana'da sokak köpekleri 11 oğlağı telef etti

Akkurt, güvenlik güçlerine haber verdiğini sözlerine ekledi.

Adana'da sokak köpekleri 11 oğlağı telef etti

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