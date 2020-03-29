Adana'da sokak köpekleri 11 oğlağı telef etti

Adana'nın Kozan ilçesi Ağlıboğaz Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Akkurt'un evinin bahçesindeki ağıla giren köpekler, 11 keçi yavrusunu parçaladı.

Akkurt, sabahın erken saatlerinde köpek seslerine uyandığını söyledi.

SAHİBİ YETİŞEMEDİ

Ağılına sokak köpeklerinin girdiğini gördüğünü belirten Akkurt, "Koşarak ağıla geldim. Köpekler beni görünce tel örgüden atlayarak uzaklaştı. Oğlaklar yerde yatıyordu. Köpekler, hayvanları karınlarından parçalamış. Hayvanlarım, köpeklerin saldırısı sonucu telef oldu." diye konuştu.

Akkurt, güvenlik güçlerine haber verdiğini sözlerine ekledi.