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Adana'da sokak ortasında kadını döven zanlı yakalandı

Daha önce şantaj yaptığı kadını sokak ortasında döven kişi, gözaltına alındı.

DHA | 18.05.2019 - 10:53..
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İddiaya göre Ahmet U., sosyal medya üzerinden tanıştığı Nilgün K.'ye sevgili olma teklifinde bulundu. Nilgün K. ise reddetti. Bunun üzerine Ahmet U., evli olan kadını, eşini ve çocuklarını öldürmekle tehdit ederek buluşmaya zorladı.

ŞANTAJ GİRİŞİMİ

Korkuya kapılan Nilgün K., Ahmet U. ile bir kafetaryada buluştu. Ancak Ahmet U., bu buluşmayı gizlice cep telefonuyla kayda aldı. Ardından da şantaj amaçlı kullanmaya başladı. Yaşadıklarına daha fazla dayanamayan kadın, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Ahmet U. hakkında 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı alındı.

Adana'da sokak ortasında kadını döven zanlı yakalandı

YOL ORTASINDA DÖVDÜ

Bu da Ahmet U.'nun tehdit ve tacizlerini bitirmesini sağlamadı. Olay günü Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki evine yürüyerek giden Nilgün K.'yi motosikletiyle takibe aldı. Kısa süreli takibin sonunda da arkasından yaklaştığı kadını, kolundan çekerek götürmek istedi. Kendisine direnen Nilgün K.'ye bıçak çekti, sokak ortasında dövdü. Nilgün K., çığlıklar atarak çevredekilerden yardım istedi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırgan, vatandaşların geldiğini görünce olay yerinden kaçtı. Polis merkezine giden Nilgün K. darp raporu alarak, Ahmet U.'dan 2'nci kez şikayetçi oldu.

Adana'da sokak ortasında kadını döven zanlı yakalandı

Adli Tabiplik çıkışında basın mensuplarına konuşan Nilgün K. ağlayarak, "Bana çocuklarım ve eşimi öldüreceğini söyledi. Çok korktum, şikayetçiyim." dedi.
Kaçtıktan kısa süre sonra yakalanan Ahmet U. ise Nilgün K.'nin akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ederek, suçlamaları kabul etmedi. Saldırgan emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

Adana'da sokak ortasında kadını döven zanlı yakalandı

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