Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 kentte hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın kararının ardından Adana'da polis ekipleri, vatandaşların tedbirlere uyup uymadığını havadan ve karadan denetledi.

SOKAKLAR HAVADAN TARANDI

Polis helikopteriyle cadde ve sokaklar havadan taranarak anonslar yapıldı, ihlal tespit edildiğinde ise ekipler ilgili bölgeye yönlendirildi.

Adana'da sokak yasağına helikopterli denetim ViDEO

YASAĞA UYMAYANLARA PARA CEZASI

Şehrin işlek cadde ve kavşaklarında da uygulama yapan polis, sürücü ve yayaları durdurarak izinleri olup olmadığını kontrol etti, kısıtlamayı ihlal edenlere ceza uyguladı.

Öte yandan, denetim yapan ekipler merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde kısıtlamayı ihlal eden kişiler olduğu bilgisini aldı.

ADANA'DA SIKI DENETİM

Bölgeye giden polis, izin belgesi bulunmayan E.A'ya Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uyguladı.

Denetim sırasında, polis ile bazı vatandaşlar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Ekiplerin müdahalesiyle sokaktaki vatandaşlar evlerine gönderildi.