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Adana’da sosyal medya teröristlerine operasyon

Adana'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG hakkında övücü paylaşım yapan 11 kişi gözaltına alındı.

İHA | 15.02.2020 - 08:30..
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG hakkında övücü, şiddet eylemlerini meşru gösteren suç ve suç unsuru paylaşım yaptıkları tespit edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Adana’da sosyal medya teröristlerine operasyon

EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG yönelik operasyonu başlattı. Özel harekat timlerinin de desteği ile söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Adana’da sosyal medya teröristlerine operasyon

Yapılan baskınlar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve buna ait 6 adet fişek, 6 adet telefon, 2 adet hafıza kartı ile 1 adet örgüt mensubuna ait fotoğraf ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana’da sosyal medya teröristlerine operasyon

Adana’da sosyal medya teröristlerine operasyon

Adana’da sosyal medya teröristlerine operasyon

Adana’da sosyal medya teröristlerine operasyon

Adana’da sosyal medya teröristlerine operasyon

Adana’da sosyal medya teröristlerine operasyon

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