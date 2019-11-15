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Adana'da soyguna dans ederek gittiler

Girdikleri apartmanlardan hırsızlık yapan biri hamile üç genç kız, siteye dans ederek girdi.

İHA | 15.11.2019 - 10:32..
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi "Beyza 1" adlı siteye gelen 3 kişi, binanın açık giriş kapısından girerek tek tek dairelerin zillerine bastı.

ELLERİNDEKİ GEREÇLE KAPIYI AÇTILAR

Kapıya çıkan ev sahiplerine yanlış isimler verip adres soran zanlılar, zile bastıkları bir daireden kimse kapıya çıkmayınca evin kilitli kapısını ellerindeki gereçle açarak içeri girdi.

PARA VE ALTIN ÇALDILAR

Evde bulunan bir miktar para ve altını alan hırsızlar, geldikleri gibi binadan çıkarak kayıplara karıştı. Olaydan iki gün sonra yine aynı yöntemle hırsızlık için girdikleri binada polis tarafından yakalanan ve isimleri açıklanmayan 3 genç kız, Kadirli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Adana'da soyguna dans ederek gittiler ViDEO

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Yaşları küçük olduğu için adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlılar, aynı suçtan arandıkları için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince teslim alınarak, sorgulanmak üzere Adana’ya götürüldü.

Adana'da soyguna dans ederek gittiler

Adana'da soyguna dans ederek gittiler

Adana'da soyguna dans ederek gittiler

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