Adana'da su tankerinin içinden 467 kilo esrar çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Sarıçam ilçesi Organize Sanayi bölgesinde takip ettikleri traktörü durdurdu.

467 KİLO ESRAR ELE GEÇTİ

Hassas burunlu dedektör köpek ’Atak’ ile yapılan aramada traktörün arkasında bulunan su tankeri içine gizlenen 41 balya içinde 467 kilo esrar ele geçirildi. Traktör sürücüsü Ahmet Ç. (47) ve yanında bulunan Fesih Y. (53) gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularında esrarlardan haberlerinin olmadığını söyledi.

2 KİŞİ ADLİYEDE

2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.











