taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8141
Euro
6.454
Altın
1532.16
Borsa
97051.23
Gram Altın
285.908

Adana'da su tankerinin içinden 467 kilo esrar çıktı

Römorka bağlı su tankeri içinde 467 kilo esrar ele geçirildi.

İHA | 27.08.2019 - 16:24..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Sarıçam ilçesi Organize Sanayi bölgesinde takip ettikleri traktörü durdurdu.

467 KİLO ESRAR ELE GEÇTİ

Hassas burunlu dedektör köpek ’Atak’ ile yapılan aramada traktörün arkasında bulunan su tankeri içine gizlenen 41 balya içinde 467 kilo esrar ele geçirildi. Traktör sürücüsü Ahmet Ç. (47) ve yanında bulunan Fesih Y. (53) gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularında esrarlardan haberlerinin olmadığını söyledi.Adana'da su tankerinin içinden 467 kilo esrar çıktı

2 KİŞİ ADLİYEDE

2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adana'da su tankerinin içinden 467 kilo esrar çıktı


Adana'da su tankerinin içinden 467 kilo esrar çıktı

Adana'da su tankerinin içinden 467 kilo esrar çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sigaraya zam gelmedi açıklaması

Sigaraya zam gelmedi açıklaması

219
HDP'li Ahmet Türk'ün dudak uçuklatan harcamaları

HDP'li Ahmet Türk'ün dudak uçuklatan harcamaları

470
Bazı İngiliz turistlerin Türkiye'de tatili bedavaya getirme çabası

Bazı İngiliz turistlerin Türkiye'de tatili bedavaya getirme çabası

152
Cumhurbaşkanı Erdoğan, SU-57'yi inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SU-57'yi inceledi

180
FEM Dershanelerinin FETÖ'cü genel müdürü tutuklandı

FEM Dershanelerinin FETÖ'cü genel müdürü tutuklandı

77
Hakkari'de 8 teröristin öldürüldüğü anların görüntüsü

Hakkari'de 8 teröristin öldürüldüğü anların görüntüsü

101
Luiz Gustavo'nun tercihi Fenerbahçe

Luiz Gustavo'nun tercihi Fenerbahçe

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir