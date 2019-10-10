Adana merkez Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Adana'da şüpheli 4 şahıs gözaltına alındı VİDEO

TORNAVİDA VE LEVYE BULUNDU

İhbar üzerine caddeye sevk edilen asayiş ve özel harekat polisleri plakaları çamurla kapatılan otomobili kısa sürede buldu. Otomobildeki 4 kişiyi gözaltına alan ekipler, araçta yaptıkları aramalarda maskelerin yanı sıra hırsızlıkta kullanılacağı değerlendirilen tornavida ve levye buldu.

ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Köprübaşı Polis Merkezine götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.