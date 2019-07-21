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Adana'da şüpheli araçtan kaçak akaryakıt çıktı

Seyhan ilçesindeki arama noktasında durdurulan araçtan çıkan kaçak akaryakıt, emniyet güçleri tarafından el konuldu.

DHA | 21.07.2019 - 10:25..
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Adana polisinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı bir araçta 2 bin litre kaçak akaryakıt çıktı.

2 BİN LİTRE AKARYAKIT

Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde asayiş uygulaması yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yoldan geçen minibüsü şüphe üzerine durdurup arama yaptı.

Araçta variller içinde 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana'da şüpheli araçtan kaçak akaryakıt çıktı

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Aracın şoförü İ.D. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana'da şüpheli araçtan kaçak akaryakıt çıktı

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