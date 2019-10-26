taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7751
Euro
6.3945
Altın
1504.51
Borsa
100215.95
Gram Altın
279.379
Bitcoin
48573.84

Adana'da şüpheli şahıs kaçarken evin damından düştü

Adana'da 2 kişiyi silahla yaradıktan sonra evlerin damlarından atlayarak polisten kaçmaya çalışan şahıs, boşluğa düşünce polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA | 26.10.2019 - 04:31..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Adana'nın Yüreğir İlçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde, 20 yaşındaki Rezzak Güneş, sokak ortasında daha önceden tartıştığı 2 kişiye silahlı saldırı düzenledi.

Adana'da şüpheli şahıs kaçarken evin damından düştü

SALDIRIDA YARALANANLARIN DURUMLARI İYİ

Güneş, düzenlediği saldırıda 2 kişiyi tabancayla yaraladı. Yaralılar Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adana'da şüpheli şahıs kaçarken evin damından düştü

EVİN DAMINDAN BOŞLUĞA DÜŞÜNCE YAKALANDI

Mahallede çalışma yapan polis ekipleri, Rezzak Güneş’i ara sokaklarda gördü. Bunun üzerine polis ekipleri ile Güneş arasında kovalama başladı. Güneş bir müstakil evin damına çıktı. Ardından güneş 2 evin damından atladıktan sonra 3’üncü evin damına atladığı sırada boşluğa düştü. Hafif yaralanan güneş gözaltına alındı. Güneş hastanedeki tedavisinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürülecek.

Adana'da şüpheli şahıs kaçarken evin damından düştü

Adana'da şüpheli şahıs kaçarken evin damından düştü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PYD terör örgütü değil diyen Aksünger'e CHP'den soruşturma

PYD terör örgütü değil diyen Aksünger'e CHP'den soruşturma

122
Dünyanın en küçük kamerası üretildi

Dünyanın en küçük kamerası üretildi

20
JGK tarafından havacı jandarmalara özel klip yayınlandı

JGK tarafından havacı jandarmalara özel klip yayınlandı

2
ABD ile Rusya arasında 'simülasyon savaşı' gerginliğı

ABD ile Rusya arasında 'simülasyon savaşı' gerginliğı

5
8 yaşındaki satranç şampiyonu, büyük usta olma yolunda

8 yaşındaki satranç şampiyonu, büyük usta olma yolunda

8
Southampton'a 9 gol atan Leicester, yeni rekorun sahibi

Southampton'a 9 gol atan Leicester, yeni rekorun sahibi

2
Ordu'da trafik kazasına yaşlı bir kadın öldü

Ordu'da trafik kazasına yaşlı bir kadın öldü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir