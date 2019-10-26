Adana'da şüpheli şahıs kaçarken evin damından düştü

Adana'nın Yüreğir İlçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde, 20 yaşındaki Rezzak Güneş, sokak ortasında daha önceden tartıştığı 2 kişiye silahlı saldırı düzenledi.

SALDIRIDA YARALANANLARIN DURUMLARI İYİ

Güneş, düzenlediği saldırıda 2 kişiyi tabancayla yaraladı. Yaralılar Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

EVİN DAMINDAN BOŞLUĞA DÜŞÜNCE YAKALANDI

Mahallede çalışma yapan polis ekipleri, Rezzak Güneş’i ara sokaklarda gördü. Bunun üzerine polis ekipleri ile Güneş arasında kovalama başladı. Güneş bir müstakil evin damına çıktı. Ardından güneş 2 evin damından atladıktan sonra 3’üncü evin damına atladığı sırada boşluğa düştü. Hafif yaralanan güneş gözaltına alındı. Güneş hastanedeki tedavisinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürülecek.