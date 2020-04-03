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Adana'da süpürgenin içinde 25 bin liralık sigara ele geçirildi

Polis ekiplerince elektrikli süpürge ve sobanın içerisinden değeri 25 bin liralık 500 paket sigara ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

İHA |
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Adana'da süpürgenin içinde 25 bin liralık sigara ele geçirildi

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sigara kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

ELEKTRİKLİ SOBANIN İÇİNE SİGARA SAKLAMIŞLAR

Uygulama noktasında araç denetimi yapan polis ekipleri bir aracı kontrol etmesi sonucu elektrikli soba ve süpürge içinde piyasa değeri 25 bin lira olan bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Zanlı Y.A ekipler tarafından gözaltına alınmasının ardından emniyetteki işlemlerinin tamamlanması sonucu adliyeye sevk edildi.

Adana'da süpürgenin içinde 25 bin liralık sigara ele geçirildi

Adana'da süpürgenin içinde 25 bin liralık sigara ele geçirildi

Adana'da süpürgenin içinde 25 bin liralık sigara ele geçirildi

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