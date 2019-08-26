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Adana'da sürücülere 152 bin lira ceza kesildi

Polisin yaptığı uygulamada 166 motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücüsüne, 152 çeşitli suçlardan dolayı 152 bin lira para cezası kesildiği öğrenildi.

İHA | 26.08.2019 - 09:06..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği kentteki kapkaç, gasp ve benzeri suçlarda kaçan şahısların genelde çaldıkları motosiklet ve elektrikli bisikleti kullanmasından dolayı bu yönde şehrin birçok noktasında uygulama başlattı.

Uygulamalarda 227 motosiklet ve elektrikli bisiklet durdurularak, kontrol edildi.

Adana'da sürücülere 152 bin lira ceza kesildi

45 SÜRÜCÜ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Yapılan bu kontrollerde 166 motosiklet ve elektrikli bisiklet kusurlu bulunarak, sürücülerine 152 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca 45 motosiklet ve elektrikli bisiklet ağır kusurlarından dolayı trafikten men edildi.

Adana'da sürücülere 152 bin lira ceza kesildi

Suçun yok edilmesi ve suçluların yakalanması için bu tür uygulamaların sürekli devam edeceği belirtildi.

Adana'da sürücülere 152 bin lira ceza kesildi

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