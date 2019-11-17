Şenol Güneş: Son maça en iyi 11 ile çıkacağız

1 Adana'da süt sağma makineli sahte rakı üretimi Adana'da süt sağma makinesi de damıtma için kullanıp sahte rakı üreten iki kişi gözaltına alındı.

2 Emekli olup arzuhalciliğe başladı, 8 çocuk okuttu Diyarbakır Valiliği önünde kalan 5 arzuhalciden biri olan Remzi Filizay, 24 yıldır bu mesleği yapıyor.

3 Gülşen, annelik için müziğe ara verecek Yeni albüm çıkarması beklenen şarkıcı Gülşen, ikinci kez anne olmak istediğini ve bu yüzden de iş temposunu azaltacağını belirtti.

4 Boyata, Batshuayi formasıyla sahaya çıktı Belçika'nın Rusya'yı 4-1 yendiği karşılaşmaya yanlışlıkla Batshuayi formasıyla çıkan Boyata, yaklaşık 10 dakika boyunca sahada kaldı.

5 Otomobil ile tır çarpıştı: 3 ölü 1 yaralı Çorum-Ankara kara yolunda yaşanan feci kazada, bir otomobil kontrolden çıkıp tırın altına girdi.

6 Avukatın etek boyunu ölçen hakim göreve başladı İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde kadın avukatın eteği kısa olduğu için fotoğrafının çekilmesini isteyen ve görevden uzaklaştırılan hakim tekrar işe başladı.