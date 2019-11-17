Adana'da süt sağma makineli sahte rakı üretimi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir iş yerinin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi.
SÜT SAĞMA MAKİNESİ DE ELE GEÇİRİLDİ
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, süt sağma makinesiyle damıtma işlemi uygulanarak sahte rakı üretildiğini tespit etti.
418 LİTRE SAHTE RAKI
İş yerindeki aramalarda 418 litre sahte rakı, 25 litre etil alkol, rakı imalatında kullanılan makine, 22 kilogram anason tohumu, çeşitli markalara ait 25 boş şişe, 52 viski şişesi kapüşonu ele geçirildi.
Ekipler, şüpheli A.Ç. ve R.A'yı gözaltına aldı, sahte içkiler imha edildi.