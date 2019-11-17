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Adana'da süt sağma makineli sahte rakı üretimi

Adana'da süt sağma makinesi de damıtma için kullanıp sahte rakı üreten iki kişi gözaltına alındı.

AA & Ensonhaber | 17.11.2019 - 10:26..
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Adana'da süt sağma makineli sahte rakı üretimi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir iş yerinin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi.

SÜT SAĞMA MAKİNESİ DE ELE GEÇİRİLDİ

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, süt sağma makinesiyle damıtma işlemi uygulanarak sahte rakı üretildiğini tespit etti.

Adana'da süt sağma makineli sahte rakı üretimi

418 LİTRE SAHTE RAKI

İş yerindeki aramalarda 418 litre sahte rakı, 25 litre etil alkol, rakı imalatında kullanılan makine, 22 kilogram anason tohumu, çeşitli markalara ait 25 boş şişe, 52 viski şişesi kapüşonu ele geçirildi.

Ekipler, şüpheli A.Ç. ve R.A'yı gözaltına aldı, sahte içkiler imha edildi.

Adana'da süt sağma makineli sahte rakı üretimi

Adana'da süt sağma makineli sahte rakı üretimi

Adana'da süt sağma makineli sahte rakı üretimi

Adana'da süt sağma makineli sahte rakı üretimi

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