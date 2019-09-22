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Adana’da tarihi Kozan Kalesi eteklerinde yangın

Kozan ilçesinde yerleşim alanlarına yakın ormanlık alanda yangın çıktı.

İHA | 22.09.2019 - 07:13..
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Kozan Kalesi eteklerindeki ormanlık alanda sebebi bilinmeyen bir yangın çıktı. Rüzgarında etkisi ile giderek büyüyen yangın belediyeye ait sosyal tesisler ile manastır piknik alanı ve kale yürüyüş yolunun bulunduğu alanda etkili oldu.

Adana’da tarihi Kozan Kalesi eteklerinde yangın

TEDBİR AMAÇLI SAĞLIK EKİPLERİ BÖLGEDEYDİ

Yangına Adana Büyükşehir Belediyesine ait itfaiyeler ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile müdahale edildi. Yangının meydana geldiği nokta yerleşim alanlarına yakın olduğu için tedbir amaçlı olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi.

Adana’da tarihi Kozan Kalesi eteklerinde yangın

KALEYİ GEZENLER TAHLİYE EDİLDİ

Vatandaşlar polis ekiplerince uyarılırken yangının başladığı saatten itibaren kaleye gezmek için araçları ile veya yaya olarak çıkanlar tahliye edildi.

Adana’da tarihi Kozan Kalesi eteklerinde yangın

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yaklaşık 15 dekarlık ormanlık alana zarar veren yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Adana’da tarihi Kozan Kalesi eteklerinde yangın

Adana’da tarihi Kozan Kalesi eteklerinde yangın

Adana’da tarihi Kozan Kalesi eteklerinde yangın

Adana’da tarihi Kozan Kalesi eteklerinde yangın

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