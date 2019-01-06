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Adana'da tarım işçilerinin çadırlarını su bastı

Ceyhan ilçesinde sağanak nedeniyle kaldıkları çadırları su basan tarım işçileri belediye ekipleri tarafından tahliye edildi.

AA | 06.01.2019 - 07:35..
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İlçede iki gündür etkili olan sağanak, Belediye Evleri Mahallesi'nde yaşamı olumsuz etkiledi.

Mahallede su baskınları yaşanırken, ilçe genelindeki bazı tarım arazileri de zarar gördü.

Adana'da tarım işçilerinin çadırlarını su bastı

Yer yer şiddetini artıran sağanak, tarım işçilerinin kurduğu derme çatma çadırlarda da su baskınlarına neden oldu.

Mahsur kalan tarım işçileri, belediye ekipleri tarafından kurtarılarak Ceyhan Kapalı Spor Salonu'na götürüldü.

Adana'da tarım işçilerinin çadırlarını su bastı

Ceyhan Tarım Elçiler ve İşçiler Derneği Başkanı Gülçin Hanter, 9 ailenin kaldığı çadırı su bastığını bildirdi.

Görevliler tarafından 60 kişinin buradan tahliyesinin gerçekleştirildiğini aktaran Hanter, ailelerin yağış sona erene kadar spor salonunda kalacağını ifade etti.

Adana'da tarım işçilerinin çadırlarını su bastı

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