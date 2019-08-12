Adana'da tartışan iki kişiyi önce uyardı sonra vurdu

Bülent U. adlı kişi G.T. isimli kadından 10 bin lira borç para aldı ancak borcunu ödemedi. Bunun üzerine G.T. dayısının oğlu Ahmet U.'ya durumu anlatarak parasını almasını istedi.

NEDEN KAVGA EDİYORSUNUZ

Ahmet U. da Bülent U.'yu bulup parayı istedi. Ancak ikili arasında tartışma çıktı. İki şahsı da tanıyan Arap Yaşar S. yanlarına gelerek "Neden kavga ediyorsunuz." diyerek tartışmaya dahil oldu.

İki şahıs da olaya karışmamasını söyleyince Arap Yaşar S. önce Bülent U.'ya tokat attı ardından da Ahmet U.'nun üzerine yürüdü. Ahmet U. silah çekince Arap Yaşar S. de tabancasını çıkartıp Ahmet U.'ya ateş etti.

Adana'da silahla yaralama anı güvenlik kamerasında VİDEO



YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Ahmet U. çenesinden yaralandı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Zanlı kaçarken, çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Ahmet U.'nun tedavisi devam ediyor.

OLAY YERİ YAKINLARINDA SAKLANIRKEN BULUNDU

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri de Arap Yaşar S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Çevrede yapılan araştırmada şahsın yaya kaçtığı belirlenerek çevrede arama genişletildi. Yapılan aramalarda Arap Yaşar S. olay yeri yakınlarında saklanırken yakalandı.

TABANCA OTOMOBİLİN ALTINDA BULUNDU

Olayda kullandığı tabanca da bir otomobilin altında bulundu. Emniyete getirilen zanlı sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Arap Yaşar S. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.