Adana'da tartıştığı akrabasını bıçakladı

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen sokağa çıkan Cevat A. ile akrabası Hasan A. arasında uyuşturucu kullanma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

ELİNDEN VE YÜZÜNDEN YARALANDI

Kavga sırasında Cevat A. elinden ve yüzünden bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralı Cevat A. evinin balkonundaki Hasan A.'ya tepki gösterdi.

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ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen ekipler eve kaçan Hasan A.'yı gözaltına alırken, ayrıca şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme ve sosyal mesafeye uymamaktan para cezası uyguladı.

Cevdet A. daha sonra yakınları tarafından hastaneye götürüldü.