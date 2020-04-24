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Adana'da taşlı ve sopalı kavga: 1 yaralı

İki grup arasında çıkan kavgada bir kişi başından yaralanırken, 3 kişiye toplam 9 bin 540 lira idari para cezası uygulandı.

İHA |
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Adana'da taşlı ve sopalı kavga: 1 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında, aile içi nedenlerden kaynaklandığı iddia edilen tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

3 KİŞİYE 9 BİN 540 LİRA PARA CEZASI

Olaya müdahale eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplum sağlığını tehlikeye düşüren, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden gruptaki 3 kişiye 9 bin 540 lira idari para cezası uyguladı.

Kavgada başından taşla yaralanan Tekin G., Kozan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da taşlı ve sopalı kavga: 1 yaralı

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