Adana'da tavuk yüklü tır eve girdi: 2 yaralı

Adana Kozan'ın Hacıbeyli mahallesi Taşlıhöyük mevkiinde, sürücü Enes Ö. yönetimindeki canlı tavuk yüklü tır, saat 05.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki Remzi Özkur'a ait eve girdi.
2 ÇOCUK ODADA UYURKEN YARALANDI
Evin duvarı yıkılırken, odada uyuyan Özkur'un çocukları Erkan (3) ile Mustafa Özkur (5) enkazın altında kaldı. Yaralanan çocuklar götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
BİN TAVUK TELEF OLDU
İki kardeşin hayatı tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, tırdaki tavuklardan bin kadarı telef oldu. Evde de büyük maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.