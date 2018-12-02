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Adana'da tefeci örgüte şafak baskını

9 kişiden 2'si "teşekkül halinde silahlı örgüt kurarak yağma, tefecilik ve tehdit" soruşturması kapsamında tutuklandı.

İHA | 02.12.2018 - 10:05..
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Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü yaklaşık 3 ay önce bir silahlı suç örgütü olduğu ve vatandaşların tapularına zorla el koyup tehdit ettiği bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgi doğrultusunda savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda aralarında mahalle muhtarı N.G., okul müdürü C.B. ile kuyumcu, fırıncı ve galericilerin de olduğu 9 kişinin "teşekkül halinde silahlı örgüt kurarak yağma, tefecilik ve tehdit" suçunu işlediği tespit edildi.

Adana'da tefeci örgüte şafak baskını

150 POLİS ŞAFAK BASKINI DÜZENLEDİ

Bunun üzerine 29 Kasım günü şafak vakti yaklaşık 150 polis, özel harekatın da katılımıyla belirlenen evlere tek tek operasyon düzenledi. Aralarında okul müdürü ve muhtarın da bulunduğu 9 kişi gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ARAMADA ELE GEÇİRİLENLER

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 5 pos cihazı, başkasına ait 47 tapu kayıtları, 15 çek senet, çok sayıda kredi kartı ve satış belgesi, 9 cep telefonu ele geçirildi.

Adana'da tefeci örgüte şafak baskını

TEFECİLİK YAPMIŞLAR

Zanlıların vatandaşlara yüksek faizle para verdiği, ödemeyen vatandaşları ölümle tehdit edip ev, iş yeri ve arsa tapularını aldıkları ileri sürüldü. Zanlıların bu yöntemle 47 iş yeri, ev ve arsa tapusuna el koyduğu 30 kişiyi mağdur ettiği ve bu yolla yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç sağladıkları öne sürüldü.

9 zanlıdan 1'i emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Geriye kalan 8 zanlı ise "teşekkül halinde silahlı örgüt kurarak yağma, tefecilik ve tehdit" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Adana'da tefeci örgüte şafak baskını

Zanlılardan A.K. ve H.A. tutuklanırken, okul müdürü ve muhtarın da aralarında bulunduğu 6 kişi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili çalışmasını sürdüren polis, mağdur sayısının daha fazla olduğunu ve vatandaşların korkup şikayetçi olmadığını tespit etti.

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