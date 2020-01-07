Adana'da tefeci operasyonu: 18 gözaltı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde emniyet ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

18 GÖZALTI

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 farklı şahsa ait toplam 100 adet tabanca fişeği, 1 adet kapsam dışı bıçak, 3. şahıslara ait olan 50 adet kredi kartı, 30 adet çek-senet, 20 adet alacak verecek bilgilerinin bulunduğu kıymetli evraklar ve tapu bilgileri, yüksek meblağlarda paralar ve hedef şahıslara ait cep telefonları ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



