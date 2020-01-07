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Adana'da tefeci operasyonu: 18 gözaltı

Ceyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptığı öne sürülen 18 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İHA | 07.01.2020 - 15:17..
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde emniyet ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

18 GÖZALTI

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 farklı şahsa ait toplam 100 adet tabanca fişeği, 1 adet kapsam dışı bıçak, 3. şahıslara ait olan 50 adet kredi kartı, 30 adet çek-senet, 20 adet alacak verecek bilgilerinin bulunduğu kıymetli evraklar ve tapu bilgileri, yüksek meblağlarda paralar ve hedef şahıslara ait cep telefonları ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Adana'da tefeci operasyonu: 18 gözaltı


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