taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9746
Euro
6.6703
Altın
1549
Borsa
113684.01
Gram Altın
297.577
Bitcoin
43573.67

Adana'da terlikten 23 kaçak telefon çıktı

Seyhan ilçesinde, terlik içerisine gizlenmiş bir halde, piyasa değeri 53 bin lira olan kaçak telefonlar ele geçirildi.

İHA | 05.01.2020 - 10:34..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaya olarak ilerleyen bir şahıs, şüphe üzerine polis ekipleri tarafından durduruldu.

TERLİĞİN İÇİNDEN KAÇAK TELEFONLAR ÇIKTI

Şüphelinin elinde bulunan kutular açıldığında terlik içinde 23 kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Piyasa değeri 53 bin lira olan telefonlara polis el koyarken, S.Y. ve A.A. gözaltına alındı.

Adana'da terlikten 23 kaçak telefon çıktı

SERBEST BIRAKILDI

Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince adli kontrol tedbiri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İlginizi Çekebilir
Karabük'te buzlanma kazası: 2 yaralı
Safranbolu'da buzlanan yolda kontrolden çıkarak karşı şeritteki su tahliye kanalına devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Konya'da, kocasıyla yaşayan kadını öldürdü
Konya'da, kocasıyla yaşayan kadını silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Özlem K., adliyeye sevk edildi.
Çanakkale'de poyraz ulaşımı etkiliyor
Çanakkale'de Kuzey Ege Denizi'nde görülen poyraz fırtınası sebebiyle Gökçeada-Kabatepe hattında bazı seferlerin iptal edildi.
Çaldıkları aracı gelin arabası gibi süslediler
Gaziantep'te, çaldıkları aracı süsleyip polisten kaçmaya çalışan zanlılar kaza yaptı. Zanlılardan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hafter Libya'da askeri okulu vurdu

Hafter Libya'da askeri okulu vurdu

197
Trump: İran saldırırsa 52 hedefi vururuz

Trump: İran saldırırsa 52 hedefi vururuz

151
İngiliz ve ABD gemileri Hürmüz Boğazı'na gönderildi

İngiliz ve ABD gemileri Hürmüz Boğazı'na gönderildi

112
Eve girmeye çalışan kedi, pencerede sıkıştı

Eve girmeye çalışan kedi, pencerede sıkıştı

11
İsrail'de sel felaketi

İsrail'de sel felaketi

106
Güney Afrika’da aslan katliamı

Güney Afrika’da aslan katliamı

20
İran, Kasım Süleymani için göndere kırmızı bayrak çekti

İran, Kasım Süleymani için göndere kırmızı bayrak çekti

86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir