Adana'da terlikten 23 kaçak telefon çıktı

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaya olarak ilerleyen bir şahıs, şüphe üzerine polis ekipleri tarafından durduruldu.

TERLİĞİN İÇİNDEN KAÇAK TELEFONLAR ÇIKTI

Şüphelinin elinde bulunan kutular açıldığında terlik içinde 23 kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Piyasa değeri 53 bin lira olan telefonlara polis el koyarken, S.Y. ve A.A. gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince adli kontrol tedbiri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.