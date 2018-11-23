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Adana’da terör operasyonu: 16 gözaltı

Adana’da, terör örgütü PKK/KCK'ya finansal destek sağladığı öne sürülen 16 kişi, yapılan operasyonla gözaltına alındı.

İHA | 23.11.2018 - 09:13..
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Adana Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik şafak vakti operasyon başlattı.

Önceden belirlenen 26 adrese özel harekat timlerinin de desteğiyle baskın düzenlendi. Operasyon sırasında polis helikopteri de havadan destek verdi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Operasyonda gözaltına alınan 16 kişi, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan zanlıların, terör örgütüne yardım, yataklık ve finansal destek sağladıkları öne sürüldü.

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