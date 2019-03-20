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Adana'da terör propagandası operasyonu: 12 gözaltı

Adana'da terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ileri sürülen, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

AA | 20.03.2019 - 08:57..
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

HDP İL VE İLÇE BAŞKANLIKLARINDA ARAMA YAPILDI

Çalışmalar kapsamında, aralarında HDP yöneticilerinin de yer aldığı 12 kişi gözaltına alındı.

Özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda, HDP Adana il ve Seyhan ilçe başkanlıklarında da arama yapıldı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Adana'da terör propagandası operasyonu: 12 gözaltı ViDEO

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