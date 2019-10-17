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Adana'da terör yandaşlarına şafak operasyonu

Adana'da Barış Pınarı Harekatı'na yönelik sosyal medya üzerinden kara propaganda yapan terör yandaşları gözaltına alındı.

İHA | 17.10.2019 - 08:29..
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Fırat'ın doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu ortadan kaldırmak için yürütülen Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken, terör yandaşlarının sosyal medya üzerinden yapmaya çalıştıkları kara propagandalara da göz  açtırılmıyor.

Adana'da terör yandaşlarına şafak operasyonu

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON

Son olarak Adana'da, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yapan terör örgütü yandaşlarına yönelik şafak vakti yapılan operasyonda, çok sayıda şahıs gözaltına alındı.

Adana'da terör yandaşlarına şafak operasyonu

ADANA SAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatına yönelik sosyal medya hesaplarından kara propaganda yapan, güvenlik güçlerinin itibarını zedelemek için kaynaksız ve yalan paylaşımlarda bulunan, terör örgütü propagandası yapan terör örgütü PKK yandaşları hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Adana'da terör yandaşlarına şafak operasyonu

ÖZEL HAREKAT POLİSİ DESTEK VERDİ

Özel Harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şahısların evlerinin kapısı koçbaşıyla kırılarak içeri girildi. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana'da terör yandaşlarına şafak operasyonu

Adana'da terör yandaşlarına şafak operasyonu

Adana'da terör yandaşlarına şafak operasyonu

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