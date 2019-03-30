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Adana'da tesettürlü kadınlara saldıran şahıs yakalandı

Adana’da dün sözlü ve fiziki saldırıya uğrayan tesettürlü kadınların Zübeyde G.’den şikayetçi olmaları üzerine, saldırgan kadın bugün gözaltına alındı.

DHA | 30.03.2019 - 11:18..
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Adana'da tesettürlü kadınlara saldıran şahıs yakalandı

Adliyeye sevk edilen kadın, Adli Tıp Kurumundan çıkarken basın mensuplarına, “Siz de milleti birbirine düşürmek için Allah’tan aranıyorsunuz. Benim de ailem kapalı. Onlar önce bana saldırdı” dedi.

Kamera kayıtlarında açıkça iki tesettürlü kadına saldırdığı görülen Zübeyde G'nin, rahat tavırlarla yaptıklarını inkar etmesi dikkat çekti.

TESETTÜRLÜ KADINLARA SALDIRMIŞTI

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde 27 Mart Çarşamba günü gerçekleşen olayda Zübeyde G. (50) adlı kadın, kaldırımda yürüyen tesettürlü kadınlar Yaren Demir (19) ve Sümeyye Öztekin’e (20) önce sözlü, sonra da fiziki saldırıda bulundu. Yaren Demir’in yüzündeki peçeyi açmaya çalışan Zübeyde G., tesettürlü kadını yüzünden yaraladı. Tesettürlü kadınlar, kendilerine saldıran Zübeyde G.’den şikayetçi oldu.

Adana'da tesettürlü kadınlara saldıran şahıs yakalandı

YAKALANDI

Olay yerindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, Zübeyde G.'yi 1 saat içerisinde ikamet ettiği Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ndeki evinden gözaltına aldı.
Gözaltına alınan Zübeyde G., emniyetteki ifadesinde tesettürlü kadınların kavgayı başlattığını iddia etti. Zübeyde G.’nin de tesettürlü kadınlardan şikayetçi olduğu da öğrenildi.

Tesettürlü kadınlara saldıran kadın yakalandı VİDEO


Adana'da tesettürlü kadınlara saldıran şahıs yakalandı

''BENİM DE AİLEM KAPALI''

Gözaltına alınan Zübeyde G., sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada basın mensuplarının “Neden saldırdınız?” sorusuna, “Siz de milleti birbirine düşürmek için Allah’tan aranıyorsunuz zaten. Benim de ailem kapalı. Ben yoldan geçerken onlar bana saldırdı. Ben de onlara ‘Bir daha bu sokaklarda gezemeyeceksiniz’ dedim. Peçesini açmaya çalışmadım. Onlar bana gel deyince, bana saldıracaklar diye elimi kaldırım, yanlışlıkla oldu. Herkesin çoluğu çocuğu var. Kimseyi birbirine düşürmeyin” diye yanıt verdi.

Zübeyde G., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Adana'da tesettürlü kadınlara saldıran şahıs yakalandı

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