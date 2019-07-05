Adana'da ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Adana'da merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Öğretmenler Bulvarı ile Kıyıboyu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta kaza meydana geldi.
OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Atilla Gezici yönetimindeki motosiklet, Feride Ç. yönetimindeki hafif ticari araç ile kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, motosikletiyle birlikte yola savrulan Gezici'nin öldüğünü belirledi.
Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Gezici'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Polis, hafif ticari aracın sürücüsü Feride Ç.'yi gözaltına alındı.