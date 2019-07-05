1 Adana'da ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Atilla Gezici, hayatını kaybetti.

2 Kaybolan 72 küçükbaş drone yardımıyla bulundu Bir şahsın kaybolan 2 küçükbaşı için harekete geçen jandarma, drone destekli çalışmayla hayvanları bularak sahibine teslim etti.

3 Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Yurdun büyük bir bölümü için kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısında bulunuldu. Sıcaklıklarda çok fazla değişiklik olmayacak.

4 Yarım asırlık mesleğini bırakmadı İlhan Tekbıyık kazma, kürek ve balta gibi aletlere sap yaparak çok sevdiği mesleğini yarım asırdır sürdürüyor.

5 Rum Konseyi askeri anlaşmaları istemiyor GKRY'nin ABD, İsrail ve Fransa ile askeri anlaşmalar imzalaması adada kriz çıkardı.

6 Antalya'da Rus turist sayısı her geçen gün artıyor Antalya plajlarındaki turist sayısında Rusya lider konumunda.