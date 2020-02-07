Adana'da tır kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarptı

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi D-400 karayolunda, Meser Bozkurt kullandığı 33 AN 025 plakalı tırı durduramadı.

2 ARACA ÇARPTI

Bu sırada kırmızı ışıkta bekleyen 06 YKR 29, 01 BL 519 plakalı iki otomobile tır sürücüsü Bozkurt arkadan çarptı.

5 KŞŞİ YARALANDI

Sonra refüjten karşı şeride geçerek durabilen tır sürücüsü beraberinde 01 BL 519 plakalı otomobili de sürükledi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçlardan çıkan 5 yaralıyı kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Karayolu’nda trafik kontrollü olarak sağlandıktan sonra kaza yerinin temizlenmesinin ardından tekrarda trafik akışı düzeldi.