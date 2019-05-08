taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1604
Euro
6.9085
Altın
1287.22
Borsa
91416.94
Gram Altın
254.901

Adana'da topuklu ayakkabıdan uyuşturucu hap çıktı

Ayakkabı imalathanesine düzenlenen operasyonda, kadın ayakkabılarının topuğuna gizlenmiş halde 64 adet uyuşturucu hap ele geçirildi; 2 kardeş gözaltına alındı.

İHA | 08.05.2019 - 10:16..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir ayakkabı imalathanesinde uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi.

UYUŞTURUCULARI AYAKKABI TOPUĞUNA GİZLEMİŞLER

Merkez Seyhan ilçesi, Alidede Mahallesi'ndeki bir imalathaneye operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada imalat aşamasındaki bir kadın ayakkabısının topuk kısmına gizlenmiş 64 uyuşturucu hap ele geçirdi.

İş yerindeki aramalarda 2,8 gram skunk ile hassas terazi de bulundu. Bunun üzerine iş yerindeki Mahmut K. (49) ve ağabeyi Metin K. (55), gözaltına alındı. Ayrıca polis yaptığı incelemede, birçok kadın ayakkabısının topuğunun boşaltıldığını tespit etti. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildi.

Adana'da topuklu ayakkabıdan uyuşturucu hap çıktı

KARDEŞ TUTUKLANDI, AĞABEYİ SERBEST

Daha sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mahmut K. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, ağabeyi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da topuklu ayakkabıdan uyuşturucu hap çıktı

Adana'da topuklu ayakkabıdan uyuşturucu hap çıktı

Adana'da topuklu ayakkabıdan uyuşturucu hap çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Saadet, İstanbul'da aynı adayla yola devam edecek

Saadet, İstanbul'da aynı adayla yola devam edecek

298
Liverpool'dan tarihi geri dönüş

Liverpool'dan tarihi geri dönüş

97
Kenyalılardan yerel otomobil

Kenyalılardan yerel otomobil

267
Milli yüzücü yarışı Ukraynalıya kazandırdı

Milli yüzücü yarışı Ukraynalıya kazandırdı

186
Tamer Karadağlı: Yıllar sonra bir aradayız

Tamer Karadağlı: Yıllar sonra bir aradayız

19
Cüneyt Çakır hatasız maç yönetti

Cüneyt Çakır hatasız maç yönetti

53
Meclis 23 Haziran seçimlerine hazırlanıyor

Meclis 23 Haziran seçimlerine hazırlanıyor

172
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir