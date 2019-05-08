Adana'da topuklu ayakkabıdan uyuşturucu hap çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir ayakkabı imalathanesinde uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi.

UYUŞTURUCULARI AYAKKABI TOPUĞUNA GİZLEMİŞLER

Merkez Seyhan ilçesi, Alidede Mahallesi'ndeki bir imalathaneye operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada imalat aşamasındaki bir kadın ayakkabısının topuk kısmına gizlenmiş 64 uyuşturucu hap ele geçirdi.

İş yerindeki aramalarda 2,8 gram skunk ile hassas terazi de bulundu. Bunun üzerine iş yerindeki Mahmut K. (49) ve ağabeyi Metin K. (55), gözaltına alındı. Ayrıca polis yaptığı incelemede, birçok kadın ayakkabısının topuğunun boşaltıldığını tespit etti. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildi.





KARDEŞ TUTUKLANDI, AĞABEYİ SERBEST

Daha sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mahmut K. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, ağabeyi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



