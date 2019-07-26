Adana'da torbacı baskını

Adana'da, uyuşturucu sattığı öne sürülen 5 tüccar tutuklandı.

İHBAR ÜZERİNE BASKIN DÜZENLENDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde uyuşturucu satıldığı ihbar üzerine baskın düzenledi.

Yapılan baskında, Şahin K.(21) Emrah E. (31) ve Emrah A. (32) yakalandı.

UYUŞTURUCU MADDELERE EL KONULDU

Zanlıların üst aramasında ise 27 gram bonzai ile uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 350 lira para ele geçirildi.

İKİNCİ BASKIN

Daha sonra bir başka baskında ise Yakup T. (29) ve Bayram Ö. (27) yakalandı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada 2 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

ZANLILAR TUTUKLANDI

"Torbacı" tabir edilen zanlılar, emniyete getirilip sorgulandıktan sonra çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.