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Adana'da torbacı operasyonu: 1'i kadın 7 kişi tutuklandı

Adana'da torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 7'si tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İHA | 17.07.2019 - 09:04..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı ileri sürülen ve "torbacı" diye tabir edilen şahıslara yönelik operasyon başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba ve Sarıhamzalı mahalleleri ile merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1'i kadın 13 kişi gözaltına alındı.

Adana'da torbacı operasyonu: 1'i kadın 7 kişi tutuklandı

ELE GEÇİRİLENLER

Evlerde yapılan aramalarda 2 kilo 53 gram esrar, 124 gram bonzai ve 337 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyete getirilerek sorgulanan zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi. Aralarında 20 yaşındaki Serpil D., adlı kadının da bulunduğu 7 zanlı tutuklanırken, 6 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da torbacı operasyonu: 1'i kadın 7 kişi tutuklandı

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