taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7892
Euro
6.4627
Altın
1490.47
Borsa
98415.34
Gram Altın
277.353
Bitcoin
46214.8

Adana'da trafik kazasında 2 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Adana'da kına gecesine giden araç kamyonet ile çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken 2 kişi de hayatını kaybetti.

İHA | 18.10.2019 - 22:43..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Ahmet Erol ve Selda Erol çifti, Adana'nın Karaisalı ilçesinden yola çıktı. Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki bir düğün salonundaki kına gecesine gitmek için yola çıktı.

KINA GECESİNE GİDİYORLARDI

Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde bir düğün salonundaki kına gecesine giden çiftin aracı, Karaisalı ilçesi Eğlence Mahallesi'nde bir kamyonet ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye CANKUR ekipleri araçta sıkışan kişileri çıkartarak ambulanslara bindirdi. Araçta damadın halası ve yakınları olduğu da öğrenildi.

Adana'da trafik kazasında 2 kişi öldü 5 kişi yaralandı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 5 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken 2 kişi de hayatını kaybetti. Kazada ölenlerden birinin damadın halası olduğu öğrenildi. Öte yandan acı haber alan Ahmet Erol ve Selda Erol çifti ise kına gecelerini sonlandırdı.

Adana'da trafik kazasında 2 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pınar Göçer ile fantastik romanı Kapadokya Perileri üzerine konuştuk

Pınar Göçer ile fantastik romanı Kapadokya Perileri üzerine konuştuk

0
Amerikalı senatörün anlaşma yorumu paylaşılıyor

Amerikalı senatörün anlaşma yorumu paylaşılıyor

146
İzmir'de 200 farklı cisim yutan adam hayatını kaybetti

İzmir'de 200 farklı cisim yutan adam hayatını kaybetti

131
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mike Pence sorusu

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mike Pence sorusu

728
Binali Yıldırım'a memleketi Erzincan'da sıcak karşılama

Binali Yıldırım'a memleketi Erzincan'da sıcak karşılama

153
Anlaşma dünya basınında

Anlaşma dünya basınında

369
Türkiye-ABD anlaşmasına Rusya'dan ilk tepki

Türkiye-ABD anlaşmasına Rusya'dan ilk tepki

84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir