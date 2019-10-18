Adana'da trafik kazasında 2 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Ahmet Erol ve Selda Erol çifti, Adana'nın Karaisalı ilçesinden yola çıktı. Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki bir düğün salonundaki kına gecesine gitmek için yola çıktı.

KINA GECESİNE GİDİYORLARDI

Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde bir düğün salonundaki kına gecesine giden çiftin aracı, Karaisalı ilçesi Eğlence Mahallesi'nde bir kamyonet ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye CANKUR ekipleri araçta sıkışan kişileri çıkartarak ambulanslara bindirdi. Araçta damadın halası ve yakınları olduğu da öğrenildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 5 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken 2 kişi de hayatını kaybetti. Kazada ölenlerden birinin damadın halası olduğu öğrenildi. Öte yandan acı haber alan Ahmet Erol ve Selda Erol çifti ise kına gecelerini sonlandırdı.