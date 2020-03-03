Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde, ara yoldan ilerleyen iki aracın çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Kazanın ardından bölgeye trafik polisi sevk edildi.

ÖNCE TUTANAK TUTTU, SONRA YERİ SÜPÜRDÜ

Polis, kaza tespit tutanağını yazdıktan sonra otomobillerin yola savrulan parçalarını süpürdü.

Parçalardan başka araç ve yayaların zarar görmemesi için dakikalarca yolu süpüren polisin o anları, sosyal medyada ilgi gördü.

Adana'da trafik polisi kazanın ardından yolu süpürdü ViDEO